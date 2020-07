 Palmeri (Attiva Sicilia), “Il ddl sull’edilizia si rivela un condono camuffato”

La deputata di Attiva Sicilia Valentina Palmeri, oggi in Commissione Ambiente, ha votato contro il ddl sull’edilizia, soprattutto per il mancato stralcio dal testo del tanto osteggiato art 18, che conterrebbe un condono camuffato.

“Doveva essere una norma per dare certezze ai cittadini – sostiene Palmeri – ed in particolare sull’edilizia libera, così si trasforma di fatto in un condono camuffato, dannoso per un territorio che grida ormai contro il cemento e lo fa con violenza a Palermo come a Scordia o addirittura in modo tragico come a Giampilieri o come il fiume Milicia.

Questo ddl contiene norme tanto inique quanto illusorie. Era stato proposto lo stralcio di questo articolo, onde consentire un più facile percorso al ddl per poi occuparcene nel dettaglio, così come di altri articoli dello stesso tenore. Proposta purtroppo non accolta. Di fatto così il ddl rappresenta l'ennesimo tentativo di estendere









