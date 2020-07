Paceco, al via completamento della piazza Vittorio Emanuele

È stato aggiudicato l’appalto del secondo lotto dei “lavori di messa in sicurezza della piazza Vittorio Emanuele”, che consentirà di completare la ristrutturazione della piazza principale di Paceco, in attuazione del progetto redatto dai tecnici comunali del V Settore Lavori Pubblici.

Lo rende noto l’Amministrazione Scarcella, ricordando che la prima parte dei lavori era stata avviata il 15 maggio dell’anno scorso con la sostituzione del basolato dissestato e la sostituzione delle piante che erano causa dei danni alla pavimentazione.

“Con questo nuovo appalto sistemeremo analogamente la parte Ovest della piazza, ma anche i relativi bagni pubblici – anticipa l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Castelli – ponendo fine ad uno stato di incuria e mortificante degrado che si trascinava da troppi anni”.

Il secondo lotto dell’appalto è stato aggiudicato in via definitiva dal V Settore del Comune, …









Leggi la notizia completa