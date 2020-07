Messina Denaro e le stragi /11. Il piano operativo per la missione romana e lo stop…

Continuiamo con un nuovo approfondimento, con la requisitoria del pm Gabriele Paci al processo che vede imputato il boss castelvetranese Matteo Messina Denaro con l’accusa di essere il mandante delle stragi di Capaci e via d’Amelio. Qui la prima parte e qui la seconda.

Il trasporto delle armi per la missione romana – I preparativi degli attentati romani vedono la partecipazione della famiglia Nuvoletta. Lo ricorda Vincenzo Sinacori. Virga Vincenzo mette a disposizione 100 kg di esplosivo che viene trasportato da Battista Consiglio, un autotrasportatore che è all’interno della famiglia mafiosa mazarese e ci sono due sentenze di condanna che lo dimostrano una della corte d’assise di condanna per l’attentato al dottor Germanà e per l’omicidio dell’agente di polizia penitenziaria Montalto. Mentre in una sentenza del gup di Palermo del 2006 viene riconosciuto …









