Mazara, Disagio per i passaggi a livelli in Città. La loro eliminazione anche nel “libro dei sogni” della Giunta Quinci

Ieri mattina alcuni cittadini ci hanno segnalato di essere rimasti bloccati a causa della chiusura per più di una mezz’ora dei passaggi a livello ubicati nel centro della città di Mazara del Vallo.

L’episodio, che si verifica sempre più spesso, si è verificato all’incirca fra le ore 9 e 9.30 in alcuni punti nodale della città e in un orario di intenso traffico. Episodi del genere avvengono però anche in altre ore della giornata, spesso dietro il passaggio a livello chiuso è rimasta anche qualche autoambulanza in un servizio di emergenza (vedi foto copertina) in uno dei passaggi a livelli del centro della Città.

Il problema dei passaggi a livello e della linea ferrata che attraversa la città, dividendola in pratica in due, è alquanto annoso; capita spesso negli ultimi anni che i passaggi a livello, forse per alcune …









