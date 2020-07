Marsala, venerdì secondo incontro formativo al centro di ascolto “Don Vincenzo Sorce” 

A Marsala si svolgerà, venerdì 24 luglio p.v., dalle ore 9 alle ore 18, nel Centro “Le Rondini” (via Dante Alighieri), il secondo incontro del progetto di formazione dei volontari del nascente Centro di Ascolto “Don Vincenzo Sorce. Ciò che è amato cresce”. L’iniziativa socio-culturale sarà coordinata dall’Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo, con il patrocinio e contributo della Diocesi di Mazara del Vallo, e la collaborazione dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” ONLUS di Caltanissetta, fondata da don Sorce (morto il 4 Marzo del 2019) negli anni ottanta.

La creazione di un centro di ascolto per le dipendenze patologiche (tossicodipendenza, alcoldipendenza, gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da internet e videogiochi, dipendenza dalla pornografia, ecc.), nasce dall’osservazione di un disagio crescente e di un problema reale presente nel tessuto cittadino lilibetano, e non solo, come riconoscimento di un fenomeno molto complesso che spesso non trova risposte adeguate.

