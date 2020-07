Marsala, scrive Vito sulla pulizia del territorio, la zona dei lidi e la sicurezza dei “runners”

La mia lettera non vuole essere una critica all’Amministrazione marsalese, che anzi credo si stia impegnando per la pulizia della città, ma un’esortazione ad essa ed ai concittadini.

In questo periodo, in cui molti fanno jogging nella zona dei lidi, sia nella litoranea (SP 84) ma, soprattutto nelle strade più interne, è triste notare quanta immondizia ci sia sul bordo delle strade e sui terreni, anche a breve distanza dall’isola ecologica del signorino. Questo fa pensare ad una grande inciviltà di alcuni marsalesi (spero pochi). Si vedono, tra le altre cose, abiti vecchi buttati per terra…..

Per una maggiore pulizia della zona (ma vale ovviamente per tutta la città) e sicurezza sia dei corridori che ciclisti, occorrerebbero:

1) maggiori controlli con videocamere per cercare di individuare e multare chi lascia immondizia in giro (ma non solo sacchetti, anche bottiglie, lattine, ecc.)

2) maggiore pulizia delle banchine laterali (laddove esistono) …









