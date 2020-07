Marsala: scrive Maurizio, sui tanti parcheggiatori abusivi, lanciando un’idea al prossimo sindaco

Ieri ho fatto da cicerone ad una comitiva siciliana, venuta a Marsala per ammirarne le bellezze e trascorrere una giornata in relax.

Mi sono organizzato per far loro vedere alcune attrattive, partendo dalla zona di San Teodoro, accanto all’ex Lido tre torri, oggi ancora frequentatissimo.

Appena arrivati subito accolti da un tipo che si presenta come posteggiatore, che chiede 2 euro subito in anticipo e con aria di sfida come a dire “mi l’ha dari”, glieli diamo per 3 auto 6 euro ed andiamo a fare un giretto, contemporaneamente una coppia di turisti del nord, gli chiede, “stiamo 1 minuto per chiamare i nostri amici che già sono sul posto e andiamo. Risposta ” CCa un minutu o un’ura si paga”.

Terminata la prima tappa, ci rechiamo nella zona dell’imbarcadero, arrivati non 1 ma 2 posteggiatori che chiedono i soldi, anche loro anticipati e non dopo, anche li con mio grande imbarazzo diamo il nostro contributo …









