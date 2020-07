Marsala, la mostra Accardi-Sanfilippo ottiene il patrocinio del Mibact

Importante riconoscimento per la nuova iniziativa dell’Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala”. L’esposizione dedicata a Carla Accardi e Antonio Sanfilippo, dal titolo “L’avventura del segno”, ha ottenuto il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. È stato lo stesso Ufficio del Ministro Dario Franceschini a comunicarlo all’Ente, formulando altresì “i migliori auguri per il successo dell’evento”.

La mostra, curata dal direttore artistico Sergio Troisi, si aprirà il prossimo 26 Settembre e si potrà visitare fino al 10 Gennaio 2021.









