Marche da bollo “fatte in casa”: arrestato 47enne (foto & video)

Nel contesto delle attività finalizzate al contrasto della produzione e smercio di marche da bollo false, fenomeno particolarmente dannoso per l’erario e radicato soprattutto nelle Provincie di Napoli e Caserta, i Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma, reparto specializzato dell’Arma, hanno tratto in arresto in Afragola, nel pomeriggio di ieri 21 luglio, un 47enne, residente a Villa Literno, noto pregiudicato per reati specifici, trovato in possesso, a bordo della sua Mercedes classe A, di 100 marche da bollo false da 16 € cadauna, celate in un involucro occultato all’interno dell’auto stessa. Nella perquisizione eseguita nella fragranza presso l’abitazione dello stesso, sita in villa Literno via Santa Maria Cubito s.n.c., i militari rinvenivano, all’interno di una delle stanze, una vera e propria stamperia operativa, attrezzata con 5 stampanti termiche e materiale hardware e software dedicato, …









