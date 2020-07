Mafia, sequestrati beni per 10milioni di euro all’imprenditore Giuseppe Li Pera

Beni per 10 milioni di euro, tra società, beni immobili e rapporti bancari sono stati sequestrati al 71enne imprenditore di Polizzi Generosa, Giuseppe Li Pera, Già condannato nell’inchiesta “Mafia e appalti” degli anni ’90 con al centro il ministro dei Lavori Pubblici di Cosa Nostra Angelo Siino. Il provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione è stato eseguito dagli uomini della Dia.

L’imprenditore Li Pera ha costanti rapporti con i boss già a partire dagli anni ’80 e nel 2007 è stato condannato per associazione mafiosa, al termine di un procedimento giudiziario iniziato nel 1991. Nell’ambito dell’inchiesta emerse anche il cosiddetto “Sistema Siino”, che permetteva ai clan di tirare i fili degli appalti pubblici grazie alla collaborazione di imprenditori ma anche di rappresentanti politici, dirigenti e funzionari degli enti territoriali.

La figura di Li Pera emerse come dipendente della società Rizzani de Eccher, attiva nel settore delle grandi opere …









