Lunghe attese sotto al sole, i disagi al CUP di Castelvetrano

Lunghe code sin dal primo mattino. E c’è chi arriva anche all’alba. È ciò che si registra al Cup dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. È successo anche stamattina e le foto parlano chiaro. Gente assiepata sotto al sole, assembramenti e nervosismo, tuti in coda per poter prenotare una visita agli sportelli. Le disposizioni anti Covid-19 hanno, di fatto, reso off-limit la sala d’attesa del Cup. E, quindi, la gente è costretta a stare fuori, in attesa del proprio turno.

Ciò che avviene fuori la porta del Cup è fatto in autogestione da parte dei cittadini. Chi arriva per primo inizia a riempire un foglio coi cognomi. E il turno va avanti così. «In base agli sportelli aperti facciamo entrare il doppio di persone, cioè se gli operatori sono tre ne entrano sei: chi va …









