Cani legati con le catene nell’allevamento lager: denunciato pastore

Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise (CE), collaborati da medici veterinari dell’A.S.L. di Caserta, durante l’espletamento di una verifica ad un allevamento ovicaprino dislocato alla loc. “Pizzo Pilato” in agro del comune di San Nicola la Strada (CE), si è constatata la presenza di nr. 12 cani adulti detenuti a catena.

Prontamente si è proceduto a verificare lo stato di benessere dei 12 cani di varie razze: Pastore Maremmano, Pastore Belga, Pastore Tedesco, Pastore del Caucaso; oltre a dei meticci, detenuti a catena in ricoveri di fortuna non idonei.

Solo nove esemplari sono risultati regolarmente provvisti di microchip mentre agli altri tre cani sono stati contestualmente applicati durante il controllo da parte dei medici veterinari dell’A.S.L..

Si è accertato, inoltre, che tutti i 12 esemplari di cani erano costretti ad una minima possibilità di movimento e









