Asd Valderice, c’è il grande colpo in difesa: firma Alessandro Agate

Il Valderice mette a segno un gran colpo di mercato, di esperienza e soprattutto di sicuro affidamento per la Prima Categoria: per la difesa, e si tratta di un ritorno, c’è l’esperto Alessandro Agate. Classe 1982, nell’ultima stagione ha militato in Eccellenza con la maglia del Mazara; esperienze, inoltre, con il Paceco, Marsala e Salemi. A Valderice aveva già vinto un campionato in Promozione.

A proposito di rientri, formalizzato anche il rientro dal Calcio Trapani 2000 del giovane attaccante Francesco Medici (2003), il quale sarà aggregato con la prima squadra per la preparazione.









