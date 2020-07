VIDEO – Marsala, Amministrative, Massimo Grillo si candida a sindaco

Con un video pubblicato oggi sul suo profilo facebook Massimo Grillo annuncia la sua candidatura a sindaco di Marsala e parla del suo progetto.

Ecco quanto aveva scritto ieri sul suo profilo.

“Come anticipato, oggi sciolgo la riserva: mi candido! Ringrazio i partiti ed i movimenti che mi hanno già accordato fiducia aderendo al mio progetto di rilancio della città, che sono:

• #Diventeràbellissima – ProgettiAmo Marsala;

• Noi Marsalesi;

• UDC;

• Tre liste che fanno riferimento al Movimento VIA;

• Forza Italia;

• Fratelli d’Italia;

• Movimento Liberi.

Domani manderò agli organi di stampa e pubblicherò qui sul mio profilo Facebook un video per illustrarvi il progetto ed il metodo che intendo adottare per governare Marsala. Il programma sarà aperto al contributo di quanti altri vorranno partecipare ed arricchirlo”.









