Uildm sez. Mazara: “Aspasso Bike”. Il vento in faccia è un diritto di tutti

L’associazione UILDM SEZ. MAZARA DEL VALLO apre le porte della propria sede in Via Madonie 1/A, Venerdì 24 Luglio ore 18:00 per la manifestazione “ASPASSO BIKE” , in cui verranno presentate e messe a disposizione nella prova, biciclette speciali con pedalata assistita per persone con differenti disabilità.

Nell’occasione verrà presentato il progetto “D come DONNE, DISABILITA’ DIRITTI”, promosso e finanziato dalla stessa società – Aspasso Bike – .

Alla manifestazione prenderanno parte le varie realtà associative che operano sul territorio e nello specifico, l’associazione -CENTRO SALUTE ORTOPEDIA- , avrà occasione di presentare i propri ausili, al fine di promuovere e migliorare la mobilità delle persone con disabilità.

Si invita la cittadinanza tutta, qual’ora fosse interessata, a poter prendere parte all’evento.









