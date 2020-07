Un incendio, probabilmente doloso, è divampato lungo la via Erice Mazara, nei pressi dello svincolo per Paceco della SP29. Le fiamme ed il fumo, nitidamente visibili anche a grande distanza, stanno bruciando un terreno piuttosto ampio e riducendo la visibilità sulla strada. Sono stati allertati per intervenire sul posto sia i Vigili del Fuoco che la Protezione Civile.









Leggi la notizia completa