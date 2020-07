Trapani, eletto il consiglio direttivo della società Mutuo Soccorso fra gli Onesti Marinai

In occasione della prima seduta del neo eletto Consiglio Direttivo della Società di Mutuo Soccorso fra gli Onesti Marinai di Trapani si è proceduto all’elezione del Presidente riconfermando all’unanimità il Com.te Francesco Bosco, il quale ha proceduto come da Statuto al conferimento delle cariche sociali per il triennio 2020-2023 e riconfermando.

Vice Presidente il Cap. Antonino Grimaudo con delega a Capo Console del Sacro Gruppo ” La Caduta al Cedron”; Tesoriere la Sig.ra Giovanna Bosco e Segretario il Sig. Domenico Strazzera ;

Gli altri consiglieri eletti risultano essere il Com.te Giuseppe Cernigliaro ;il Sig. Piero Salone ;il Com.te Gianno Leonardo; il D.M. Tommaso Telami e il Sig. Emanuele Sciarrino.

Riconfermato inoltre il COLLEGIO DEI SINDACI : Presidente: Sig. Antonio Virzi ; Comp. effettivo: Sig.Antonio Galia; Comp. effettivo: Sig.Antonino Savalli; Comp. supplente: Ing. Vito Miceli; Comp. supplente: Avv. Giulio Vulpitta.



