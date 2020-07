San Vito Lo Capo, ritorna la rassegna “Libri, autori e bouganville”

Otto appuntamenti animeranno la ventunesima edizione della rassegna letteraria “Libri, autori e bouganville”, organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo e dalla locale Pro loco, e curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati. Un compleanno importante che conferma ancora una volta il prestigio di uno degli eventi di punta dell’Italia dei festival culturali.

Per la prima volta quest’anno la rassegna, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, trasloca dalla sede storica di via Venza al cortile di Palazzo La Porta, posticipando al 31 luglio l’inizio degli incontri. Primo appuntamento con Sebastiano Ardita, magistrato, componente del CSM, autore di “Cosa Nostra spa” (Paper First), una analisi approfondita sugli interessi dei colletti bianchi che governano multinazionali, enti e istituzioni pubbliche. L’1 agosto Diego Gandolfo, giornalista di inchiesta, racconta col suo “I signori delle città”(Ponte alle Grazie), …









