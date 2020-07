Pantelleria, caso incompatibilità. Scaltriti risponde a Della Gatta

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale a Panteleria, Stefano Scaltriti, risponde alla consigliera Claudia Della Gatta intervenuta nei giorni scorsi su Tp24 a proposito della questione incompatibilità dello stesso Scaltriti e del presidente del consiglio comunale Vallini.

Ecco la sua nota.

Come al solito la consigliera Della Gatta fa tutto da sola: formula accuse ed emette sentenze, affermando che si debba discutere di una ‘possibile configurazione di incompatibilità’ del sottoscritto e del Presidente del Consiglio, accusandoci nel contempo di non esserci dimessi. Quindi che valutazione chiede se già ha deciso lei che dobbiamo dimetterci?

È già paradossale il fatto che la Della Gatta richieda atti su un’istanza che lei stessa ha presentato, istanza che ovviamente, se presentata, significa che è già basata su atti in suo possesso. Quindi chiede atti che già dovrebbe avere, …









