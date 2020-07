Paceco, nuovi interventi di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione

Da stamattina alle 7:30 è stato avviato un intervento straordinario di derattizzazione nel territorio comunale di Paceco, mentre per lunedì 27 luglio è stato programmato un ulteriore passaggio di disinfestazione e deblattizzazione.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale, specificando che si tratta di due interventi aggiuntivi rispetto al calendario che era già stato reso noto lo scorso marzo.

“Questi ulteriori interventi – spiega l’assessore all’Igiene e Sanità, Federica Gallo – serviranno a far fronte alle esigenze dei cittadini che hanno segnalato la presenza di insetti e roditori sul territorio”.

I nuovi passaggi di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, a cura di una ditta esterna specializzata, la "Afram Srl" di Alcamo, si aggiungono a quelli previsti nel regolare calendario dei servizi curati dalla Agesp Spa di Castellammare del Golfo. In particolare, dei 13 interventi, tra diurni e notturni, programmati dall'Amministrazione di …









