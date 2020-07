Maxi operazione antidroga: 7 arresti

Nella giornata odierna, nelle province di Caserta, Avellino, Verona e Alessandria, i Carabinieri della Compagnia di Caserta, col supporto del Nucleo Cinofili di Sarno (NA), a conclusione di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’ufficio GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di sette persone (di cui tre in carcere e quattro agli arresti domiciliari), indagate a vario titolo per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni.

L’attività investigativa, iniziata nel novembre 2016, è stata focalizzata sulle dinamiche di spaccio di stupefacenti nell’hinterland di Caserta e ha permesso in particolare di accertare l’operatività di …









