Marsala, scoperta una piantagione di marijuana a Berbaro. Arrestati due ragazzi

Una piantagione di marijuana è stata scoperta in contrada Berbaro a Marsala, e due giovani sono stati arrestati. Si tratta di Vincenzo Cudia, classe ’87, e Vincenzo Gaspare Dell’Oglio, classe’99.

I due sono ritenuti responsabile di coltivazione ai fini di spaccio di marijuana. La piantagione si trovava in un terreno incolto in zona Berbaro, nella periferia sud di Marsala. I poliziotti l’hanno individuata nei giorni scorsi e dopo vari appostamenti sono riusciti a beccare sul fatto i due giovani proprio mentre si prendevano cura della piantagione, con ben 33 piantine e altre erano state già seminate. Nella loro auto sono stati trovati anche oltre 500 grammi di marijuana. Ecco i dettagli nella nota della Polizia.

La Polizia di Stato di Marsala, nell’ambito di mirati servizi volti a frenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel grosso centro lilibetano, nella tarda serata di ieri 20 luglio ha tratto in …









