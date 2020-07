Marsala. Per l’ennesima volta Energetikambiente, su disposizione dell’Amministrazione , sta pulendo e bonificando la zona del Salato

Da domani verranno intensificati i controlli per prevenire ulteriori abbandoni di rifiuti nell’area vicina al molo Colombo. Pesanti le sansioni che verranno applicate

Con un grande dispiego di uomini e mezzi Energetikambiente sta completando in queste ore la bonifica della zona del Salato e soprattutto delle discariche abusive create da cittadini con poco senso civico che depositano i rifiuti in case diroccate di largo Capizzo o dietro l’isola ecologica.

“Ancora una volta per garantire l’igiene pubblica e per assicurare il decoro della zona siamo stati costretti a richiedere ad Energetikambiente di eliminare le discariche abusive di rifiuti presenti nella zona del salato – sottolinea il Sindaco Alberto Di Girolamo. E’ una situazione incresciosa che si ripete e contro la quale adesso saremo costretti ad intensificare i controlli elevando pesanti sansioni nei confronti dei trasgressori. Interventi come quelli di ieri e oggi sono …









