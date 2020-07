Marsala, da lunedì 29 appre attivo il servizio vendita e abbonamenti autobus 

Da lunedì, 29 giugno, la distribuzione e il rinnovo dei tesserini per il trasporto gratuito urbano per anziani, invalidi; nonché la stipula degli abbonamenti a pagamento e la vendita di biglietti per gli autobus avviene nell’ufficio appositamente istituito nella sede centrale del Comune, in via Garibaldi.

Da oggi, invece, viene modificato l’orario di apertura dello sportello. Gli utenti potranno fruire del servizio nei soli giorni di lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 13,30. Ricordiamo a chi ne possiede i requisiti e desidera richiedere il tesserino per il trasporto gratuito negli autobus dello Sma, peraltro per la stragrande maggioranza nuovi di fabbrica, che dovranno presentare, come documentazione, la fotocopia del documento d’identità, la fotocopia del modello Isee e una fototessera assieme agli originali.

