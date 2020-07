Marausa, in fondo al mare numerosi frammenti di anfore. Si tratta di una nave oneraria

È una nave oneraria – e non punica come inizialmente detto – il relitto trovato a Marausa mercoledì scorso.

Dopo l’intervento della Sopmare coordinato dal responsabile del gruppo subacqueo della Soprintendenza del mare Stefano Vinciguerra, erano stati prelevati tre reperti di frammenti di anfore per le necessarie indagini diagnostiche.

Uno di questi frammenti presenta sull’orlo un’iscrizione, un altro porta incise due lettere A e F e il terzo è una porzione di anfora contrassegnata da un’incisione che ricorda una torre.

«I reperti prelevati dalla nave di Marausa, orli di anfora africana, sono attestabili alla tarda età imperiale – ha dichiarato la Soprintendente del Mare Valeria Li Vigni – proseguiremo adesso le ricerche di questo relitto di cui si vede parte del fasciame e alcune ordinate, oltre numerosi frammenti di anfore».

Sono proprio le anfore che fanno credere che …









