Mafia e droga a Palermo. Colpo alla famiglia di Corso Calatafimi: 15 arresti

Nuovo colpo alla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi a Palermo. Questa mattina sono state arrestate 15 persone dai carabinieri del nucleo provinciale che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda.

Gli arrestati sono accusati a vario titolo di di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e vendita di droga, commessi con l’aggravante delle finalità mafiose. Perchè l’organizzazione trafficava droga con l’ok dei vertici mafiosi del mandamento di Pagliarelli.

Alcuni degli elementi indiziari emersi nel corso dell’inchiesta Cupola 2.0 che scattò il 4 dicembre 2018 con la quale era stata smantellata la nuovacommissione provinciale di cosa nostra palermitana, che si era riunita per la prima volta il 29 maggio 2018.

In quel contesto erano state già tratte in arresto 10 persone ritenute appartenenti al mandamento mafiosodi Pagliarelli, tra cui Settimo Mineo, capo del …









Leggi la notizia completa