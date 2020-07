L’Elzeviro di Bonagiuso: Discorso scortese sulla società di massa

Io, di persona personalmente, ho sempre pensato un gran male della società: non della massa in sè, ma della società come massa sì, senza ritegno nè vergogna. Devo proprio riconoscerlo.

Da bambino tutti scrivevamo il famoso temino su quanto la società è massificata, brutta, invidiosa e rapace. Se facciamo uno sforzo di memoria nessuno di noi ha mai scritto un tema sulla meraviglia delle abitudini sociali. E, a bocce ferme, se chiedi anche al più vanitoso dei vanitosi, tirerà fuori il solito – e quello sì standardizzato – malloppo sulle brutte abitudini del branco, sulla moda che ci rende tutti uguali, sulle sparate degli opinion-leader (o influencer come usa dire oggi) che sono dettate da convenienze individuali, etc…



Eppure, tutti pronti a giudicare le scarpe sbagliate, o i capelli antichi, i pantaloni che non si usano oggi, perché …









