La Summer School dell’Università di Palermo a Marsala: “Rendiamo la città una capitale scientifica”

Delle nostre città, troppo di rado ci capita di mettere in risalto le grandi occasioni, gli eventi veramente importanti. Ecco perché non possiamo non accogliere con entusiasmo la nuova edizione della Summer School dell’Università degli Studi di Palermo che anche quest’anno sceglie Marsala come sua città di riferimento.

L’argomento di cui si occuperà dal 24 al 27 agosto non potrebbe essere più rilevante: «Tempo di Passaggi. Ripensare la Politica e i suoi mutamenti: dalla Virtù al Virtuale».

L’obiettivo sarà quindi indagare i populismi dal punto di vista scientifico, la loro genealogia storica, chiedersi come, e quanto velocemente, si siano evoluti nel corso del tempo. Un’analisi che partirà dalla Rivoluzione Francese e arriverà ai nostri giorni. Non trascurando naturalmente i caratteri sociologici e linguistici. Perché il linguaggio è uno strumento …









