La CIFA nomina i responsabili provinciali per i settori Ittico-alimentare e Turistico-Balneare

Nei giorni scorsi si riunito il Direttivo di C.I.F.A. Trapani presieduto dal Segretario Provinciale Dott. Gaspare Ingargiola. Fra i punti all’ordine del giorno è stato affrontato quello relativo allo sviluppo della Confederazione nei comparti ittico-alimentare e turistico-balneare al fine di avanzare proposte e promuovere iniziative, in sinergia con gli Enti locali, per la soluzione di alcune problematiche, emerse anche a seguito dell’emergenza covid-19, che affliggono i due comparti.

Pertanto nel corso della stessa riunione, alla presenza dell’Avv. Filippo Inzirillo, Dirigente sindacale provinciale C.I.F.A. Area Legale Amministrativa e Civile, sono stati nominati due nuovi Dirigenti sindacali C.I.F.A. Trapani. L’imprenditore Roberto Giacalone ha ricevuto la delega di Responsabile provinciale per lo Sviluppo della Filiera Ittico-Alimentare; l’imprenditore Michele Frazzetta ha ricevuto invece la delega di Responsabile provinciale del Settore Turismo e Stabilimenti Balneari.

