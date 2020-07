I giovani siciliani a Musumeci: “Si occupi di garantire un futuro a chi è rientrato in Sicilia”

L’emergenza sanitaria globale ha messo a dura prova gli emigrati siciliani che, nei mesi di massima diffusione del Covid-19 si sono ritrovati, spesso soli, lontani da casa senza poter tornare dai propri cari.

In verità, molti in preda al panico sono rientrati. Migliaia di giovani, studenti iscritti nelle università del Nord, precari, lavoratori licenziati perché i loro posti di lavoro sono stati chiusi, intere famiglie; tutti ammassati in treni in partenza da Milano, Torino, Bologna.

Così, osservando le immagini in TV di quella fuga e pensando al modo in cui gestire i flussi, ci si era finalmente accorti che esiste ancora una questione “emigrazione” nel Mezzogiorno e in Sicilia.

I giovani di Sì resti arrinesci – una campagna nata lo scorso anno in Sicilia per fermare l’emigrazione forzata – si chiedono, ora che sono allentate le restrizioni, se …









