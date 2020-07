Fiat Panda è l’auto usata più venduta in Sicilia e al sud Italia. La classifica

E’ la Fiat Panda l’auto usata più venduta in Sicilia ma anche nell’intero sud Italia. Al secondo posto c’è un’altra vettura di Casa Fiat, la 500, e al terzo posto una suv di successo come la Nissan Qashqai.

A ridosso del podio in Sicilia, tra le vetture usate più vendute troviamo altre due vetture della galassia FCA: la Lancia Ypsilon al quarto posto e la Fiat Punto al quinto.

I primi sei mesi del 2020 non sono certo stati confortanti per l’automotive. Tra pandemia e lockdown il settore è crollato, bloccandosi totalmnenre per settimane. Il mercato del nuovo chiude il semestre con il -47%; per l’usato va poco meglio, -30,6%. Sono stati 1.093.616 i passaggi di proprietà in questo primo semestre del 2020, oltre il 15% di questi avvenuti nel sud Italia. Ma nonostante il periodo di magra, quali sono state le vetture più vendute online in …









