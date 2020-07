Farmacia Cardella lancia servizio WhatsApp e consegna gratis

Che si tratti della salute o del benessere personale, la farmacia Cardella a Castelvetrano ha sempre preteso il meglio, mettendo a disposizione dei propri clienti, oltre ai farmaci e rimedi, anche strumenti e servizi per soddisfare le esigenze del proprio cliente.

Per essere sempre al passo con la tecnologia, la farmacia ha attivato un numero WhatsApp per il ritiro farmaci e la prenotazione dei servizi. Il numero da salvare in rubrica è il seguente: 3663604246

Le consegne sono garantite entro 24 ore in tutto il territorio di Castelvetrano, comprese le borgate marinare durante il periodo estivo. Se il farmaco è disponibile in farmacia la consegna è garantita in giornata nel caso di prenotazione entro le ore 13:00.

Il servizio, senza costi aggiuntivi, sarà garantito anche per farmaci con ricetta medica, comunicando il numero della ricetta tramite whatsapp. Inoltre, l’importo speso a domicilio andrà a monte del servizio di …









