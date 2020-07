Custonaci, il ricordo di Borsellino con la maratona digitale del Centro Studi Dino Grammatico

Anche questo anno il «Centro Studi Dino Grammatico – Istituto per la Cultura della Legalità» ha celebrato la tradizionale manifestazione dal titolo «In memoria di Paolo» per ricordare il Giudice Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992.

Viste le particolari esigenze dettate dalla pandemia in corso, è stata organizzata una commemorazione virtuale ovvero una «Maratona Digitale» in diretta sulla pagina Facebook della associazione. che ha ospitato interventi di importanti personalità (Magistrati, rappresentanti delle Istituzioni, vittime di mafia, giornalisti, etc..) impegnate quotidianamente nel contrasto a «cosa nostra» e loro video messaggi.

L’incipit del video commemorativo ha inizio con l’intervento dell’11 dicembre 1995 dell’On. Dino Grammatico che riporta le parole del Giudice Borsellino: “La via obbligata per la rimozione delle cause che costituiscono la forza di Cosa Nostra, passa attraverso la restituzione della fiducia nella …









