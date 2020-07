Coronavius, tre focolai nel catanese e 113 in isolamento domiciliare. Il punto di Razza

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza fa il punto della situazione sul fronte del Coronavirus in Sicilia e in particolare nel catanese dove sono scoppiati tre focolai. Sono 21 positivi e 113 cittadini in isolamento domiciliare a causa di questi focolai che, l’assessore Razza ha detto è stato possibile scovare attraverso l’applicazione di un protocollo regionale con i tamponi pre ricovero in ospedale.

Il cluster del quartiere Cibali, con quattro positivi all’interno di un unico nucleo familiare ora in isolamento è stato scoperto a causa di una frattura e il coonsieguente tampone in ospedale.

“Nel territorio di Misterbianco – spiega l’assessore Ruggero Razza – si è evidenziato un cluster famigliare, un piccolo focolaio costruito attorno a contatti interpersonali nati all’interno dello stesso nucleo e poi esteso ai diretti interlocutori delle persone che si sono rivelate positive”. In totale sono 8 i positivi, due …









