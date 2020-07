Coronavirus, due positivi in Sicilia. Positivi i primi risultati del vaccino di Oxford

Sono due i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: uno a Messina e uno a Catania. L’Asp di Catania, però ha comunicato che nei giorni scorsi 7 persone di Misterbianco, 5 appartenenti ad uno stesso nucleo familiare e due loro amici, sono stati trovati positivi.

In totale in Sicilia sono 3.144 i positivi dall’inizio dell’epidemia, salgono a 2 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, 10 sono ricoverati in ospedale e 145 in isolamento domiciliare; ci sono anche 7 guariti. Molto basso, come spesso accade durante i giorni festivi, i tamponi effettuati: sono stati soltanto 973.

SEMPRE TRE I POSITIVI NEL TRAPANESE – Sono sempre tre i casi di Coronavirus in provincia di Trapani, due a Marsala e uno a Mazara del Vallo. Dall’inizio della epidemia, l’Asp comunica di aver effettuato in totale 18.743 tamponi, mentre sono 9.352 i test sierologici su personale sanitario. In totale sono 134 le persone ammalate e di queste 126 guarite e dimesse, 5 decedute …









Leggi la notizia completa