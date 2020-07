Birgi. Web conference sindacati – Airgest : “Incontro proficuo. Buone prospettive per rilancio dello scalo”

Buone prospettive per il rilancio dell’aeroporto di Trapani Birgi sono emerse in occasione di una web conference che si è svolta lo scorso pomeriggio tra i rappresentanti della società di gestione dello scalo, l’Airgest SpA, e i rappresentanti sindacali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo Trapani.

Alla riunione, convocata per fare il punto sulle attività in essere e su quelle da progettare in favore di Birgi, hanno partecipato per Airgest il presidente Salvatore Ombra e il direttore generale Michele Bufo, per i sindacati di categoria Francesco Tranchida (Filt Cgil), Antonio Dei Bardi e Rosanna Grimaudo (Fit Cisl), Giuseppe Tumbarello (Uil Trasporti), Mimmo De Cosimo e Paolo Sammaritano (Ugl).

“Non possiamo che esprimere soddisfazione – affermano – per il lavoro sin qui svolto per il rilancio dell’aeroporto trapanese. Le difficoltà non sono mancate, in questo momento …









