Alcamo Marina, Campagna “No Littering” contro l’abbandono dei rifiuti

Sabato 25 Luglio, primo appuntamento della Campagna “No Littering” del Comune di Alcamo per ridurre l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Alle ore 8:30 presso il Piazzale Canalotto ad Alcamo Marina è previsto un raduno dei componenti del Gruppo Scout Alcamo 1 che faranno un censimento di rifiuti abbandonati in spiaggia.

Le postazioni saranno 6 (v. locandina allegata) per tutto il litorale di Alcamo Marina dalla stazione di Castellamare del Golfo fino al Lido Greg, direzione Zona Aleccia.

Dichiara l’Assessore all’igiene ambientale del Comune di Alcamo, Giuseppe D’Angelo “ci auguriamo che a questo primo appuntamento della campagna organizzato in collaborazione con gli SCOUT ALCAMO 1, possano partecipare tutte le associazioni ambientaliste del territorio che hanno a cuore la salute di tutti”.









