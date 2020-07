«Ne voglio rimanere fuori. Basta! Voglio fare la mia vita. Sono una ragazza normalissima come tutte le altre, dovete far finta che io non esista». A pronunciare queste frasi da dietro una finestra che la tiene protetta dagli obiettivi delle telecamere è la figlia di Matteo Messina Denaro, forse proprio per tentare di scrollarsi di dosso quella pressante ombra paterna che avrà condizionato la sua adolescenza.

Leonardo Zellino, l’inviato del TG2, aveva provato a bussare alla sua porta, ma, come si può vedere nel video del servizio, la giovane non accetta di rilasciare l’intervista. Sempre Zellino, appena quattro giorni fa è stato a Castelvetrano e, dal Sistema delle Piazze, ha preso parte alla diretta in prima serata su Raidue.

L'articolo "Voglio essere lasciata in pace", parla la figlia di Messina Denaro – VIDEO TG2









