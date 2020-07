Vandali in azione in via Vespri a Trapani. Nel mirino un’auto. Ignoti hanno mandato in frantumi il finestrino.

Non è la prima volta che in città vengono danneggiate auto. Era già accaduto nella zona del centro storico dove, lo scorso mese di novembre, in una notte vennero danneggiate ben 11 auto parcheggiate in viale Regina Elena.

Adesso dopo un periodo di quiete i vandali sono tornati a colpire. Sempre con le stesse modalità.









