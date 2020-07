Uomo armato di ascia attacca i dipendenti all’interno di un ufficio delle imposte in Grecia. Il video shock

Delle immagini raccapriccianti arrivano dalla Grecia dove un uomo che brandisce un’ascia ha attaccato i dipendenti di un ufficio delle tasse a Kozani giovedì, ferendo quattro persone. Le autorità hanno affermato che l’attacco è avvenuto prima di mezzogiorno, a Kozani, a circa 450 chilometri a nord-ovest di Atene. Tutti i feriti erano impiegati dell’ufficio delle imposte, tre dei quali sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Un’azione spropositata che è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che hanno registrato fotogramma per fotogramma ogni movimento dell’autore con l’ascia, ogni colpo che è riuscito a brandire alle sfortunate vittime come in un thriller. La polizia ha immediatamente risposto alla scena e ha arrestato l’uomo di 45 anni. Sotto attacco, ancora una volta il personale degli uffici delle imposte anche in Grecia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello & …









