Salemi premiata per la raccolta differenziata, si ridurranno i costi del servizio 

Il Comune di Salemi è stato premiato dalla Regione Siciliana nell’ambito della manifestazione ‘Ecomed Progetto Confort – Salone dell’ambiente’, che si è tenuta a Catania. A ritirare il premio è stato il vice sindaco Calogero Angelo.

Il merito dell’ambito riconoscimento va ai cittadini che hanno risposto con civiltà al nuovo regime di raccolta, si dice. E’ vero. Ma e’ anche vero che su questo argomento Domenico Venuti si giocava gran parte della sua credibilità come amministratore.

Crediamo che la sua riconferma a Sindaco lo si deve anche ai risultati raggiunti. Gli elettori hanno dimostrato di apprezzare le politiche improntate alla sostenibilità ambientale e all’economicità del ciclo dei rifiuti. Una commessa vinta.

Percentuali straordinarie che l’hanno piazzata al secondo posto in provincia di Trapani e tra i primi venti in Sicilia.

Una cosa impensabile all'inizio delle









