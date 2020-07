Processo Nicoletta. Margareta e i conflitti con i parenti. Quella foto nel luogo dell’omicidio

I rapporti conflittuali tra Margareta Buffa e suoi parenti sono stati ricostruiti, oggi, nel corso della nuova udienza del processo per l’omicidio di Nicoletta Indelicato che si è svolta dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani.

Rapporti che si sono deteriorati dopo la morte della mamma della ragazza rumena, accusata del delitto, avvenuta nel febbraio del 2017.

Margareta Buffa, collegata questa mattina, in videoconferenza dalle carceri di Agrigento dove è detenuta, non andava d’accordo, in particolare, né con il cugino Giuseppe Sinacori né con le zie Isabella Anna Genovese e Margherita Genovese, sorelle della madre dell’imputata, che sono stati ascoltati dalla Corte, presieduta dal giudice Daniela Troja. Lei, però, accusa i familiari di aver avuto nei suoi confronti atteggiamenti persecutori come dimostrerebbero alcune lettere che il suo legale, avvocato Ornella Cialona, ha mostrato in aula. Missive che sono state acquisite …









