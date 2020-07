Paragone: oggi incontro con Farage e giovedì conferenza stampa per la nascita di Italexit

“Questa mattina ho incontrato a Londra Nigel Farage, leader del Brexit Party, che ha trionfato nel referendum britannico portando il Regno Unito fuori dalla gabbia dell’Unione Europea. Un vero patriota britannico, l’unico che ha mandato a quel paese i tecnocrati di Bruxelles.

Mi sono confrontato con lui sul presente e futuro di un Paese realmente sovrano che, a maggior ragione dopo Brexit, riesce a dare risposte reali ai cittadini in piena crisi economica post Covid.

È questa la strada da seguire: non possiamo più essere ricattati da Paesi paradisi fiscali che si permettono di offendere il grande prestigio dell’Italia.

Per questa ragione giovedì 23 luglio, alle ore 10, presso la sala stampa della Camera dei deputati lancerò ufficialmente il mio partito per l’Italexit, presentando il nome e il simbolo”.

