Operazione “Dioniso”: indagine partita dal racconto di una delle vittime. I dettagli. Video

“Lui” decide tutto, “Lui” decide chi puoi frequentare, dove puoi lavorare. “Lui” sceglie quali ragazze devono farlo divertire. “Lui” sceglie se puoi o non puoi frequentare i nostri “luoghi fatati“. “Lui” è “Lui” . Noi lo chiamiamo “Lui” o “il Dottore“, perché non possiamo nominare il suo nome, non ci è concesso.

È stata una delle vittime che, con il suo agghiacciante racconto agli investigatori, ha dato origine all’inchiesta che ha portato la Polizia di Stato di Novara ed il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, all’esecuzione di 26 perquisizioni personali e 21 perquisizioni locali e a numerosi sequestri, nelle province di Novara, Milano e Pavia.

L’articolata attività d’indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Novara e …









Leggi la notizia completa