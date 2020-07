Omicidio Indelicato. I “non ricordo” in aula del commercialista amico di Margareta e Nicoletta

Troppi “non ricordo” ed una contraddizione, pesante, hanno caratterizzato la testimonianza di Giuseppe Renato Isaia ascoltato, questa mattina, dalla Corte d’Assise di Trapani, presieduta dal giudice Daniela Troja, nell’ambito del processo per l’omicidio di Nicoletta Indelicato.

Isaia, che nella vita fa il commercialista, è l’ex datore di lavoro di Margareta Buffa, la ragazza rumena adottata da una famiglia marsalese, chiamata a rispondere del delitto di Nicoletta Indelicato, anche lei rumena e adottata.

Il commercialista conosceva anche la vittima: “Me l’ha presentata Margareta che per un certo periodo ha lavorato per me come segretaria”. Poi il licenziamento: “Non rendeva”. Eppure, però, per ben due volte – dal marzo del 2017 al febbraio del 2018, prima e dall’ottobre del 2018 al febbraio del 2019, la giovane accusata di omicidio è stata alle dipendenze del commercialista che …









