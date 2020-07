Nasce “Terra d’InCanto” per il Turismo a Selinunte

Il nome evoca bellezza e il mercato del pesce che si svolge ogni mattina a Marinella di Selinunte: è nata oggi “Terra d’InCanto”, l’associazione che mette insieme 18 proprietari e gestori di attività extra alberghiere a Marinella di Selinunte (b&b, agriturismo, case vacanze e affittacamere). La firma sull’atto costitutivo è avvenuta qualche ora fa e Presidente è stato indicato Vincenzo Caldarera, vice Giuseppe Galfano, segretario Vito Vultaggio e i consiglieri Enzo Bonanno e Maria Etiopia.

«L’associazione è nata, fondamentalmente, per la promozione del territorio – spiega Caldarera – è nostra intenzione, per il prossimo anno, organizzare eventi che possano richiamare nella nostra borgata più turisti». Quello di quest’anno per le strutture extra alberghiere è un anno da dimenticare. «A gennaio, ad esempio, nella mia struttura avevo già tutto il mese di …









