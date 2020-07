Musumeci furioso: “L’80% dei dipendenti regionali si gratta la pancia”

Intervenendo a Catania alle “Giornate dell’Energia”, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha attaccato duramente i dipendenti pubblici regionali definendoli “improduttivi”. In particolar modo, ha sottolineato come “l’80% di loro si gratti la pancia dalla mattina alla sera. Ora vogliono stare ancora a casa per fare il cosiddetto lavoro agile ma se non lavorate in ufficio, come pensate di essere controllati a casa?”, ha affermato.

Dichiarazioni che hanno ovviamente causato la reazione dei sindacati che, senza troppi giri di parole, hanno definito offensive le parole di Musumeci, annunciando querele.









