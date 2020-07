Marsala. Nonnina di San Michele Rifugio ha festeggiato i 100 anni. E’ Maria Giacalone

Un’altra nonnina marsalese ha festeggiato i 100 anni. Si tratta di Maria Giacalone, abitante in contrada San Michele Rifugio, che sabato scorso, 18 luglio, ha tagliato il traguardo delle 100 primavere. A festeggiarla, oltre ai parenti e familiari, anche il Sindaco Alberto Di Girolamo e il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano. Per lei la targhetta in ricordo del prestigioso traguardo raggiunto e riservato a pochi eletti. Maria Giacalone, ancora arzilla anche se con problemi di vista, ha avuto una vita abbastanza travagliata. Sposatasi all’età di 20 anni, con Giovanni Lentini rimase quasi subito sola. Il marito, infatti, risulta tuttora disperso in guerra, cosa questa che avvenne durante il secondo conflitto mondiale. Da sola e con una figlia piccolina e l’altro in arrivo, Rosa e Gaspare, con tanti sacrifici riuscì a tirare avanti e a far laureare anche il figlio. La figlia Rosa purtroppo è deceduta …









