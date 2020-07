Marsala, il marciapiede di fronte al “Ferro di cavallo” diventa un parcheggio abusivo

Uno spiazzale, che è anche un grande marciapiede, come per incanto diventa un parcheggio per auto.

Succede a Marsala, a Capo Beo, e più precisamente di fronte allo storico “Ferro di Cavallo”, dove, lo spiazzo di fronte, confinante, tra l’altro, con il recinto che delimita il Parco Archeologico di Marsala, viene utilizzato da chi va locale di fronte le “5 Palme”.

Le auto come potete vedere dalle foto vengono parcheggiate sul marciapiede, senza nessun rispetto del codice della strada e senza che nessuno controlli.









