Marsala, consegnati i lavori per ristrutturare la palestra “Grillo”

L’inizio dei lavori di restauro della Palestra “Nicola Grillo” che sorge in via Lincoln nella zona di Porticella a Marsala, è ormai imminente.

Il responsabile dell’Ufficio tecnico Giuseppe Giacalone, ha effettuato la consegna dei lavori al responsabile della ditta D’Alberti di Mazara del Vallo che si è aggiudicata la gara d’appalto. Presenti il Sindaco Alberto Di Girolamo, l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Accardi, il consigliere comunale Vito Cimiotta e altri tecnici comunali.

“Presto apriremo anche questo cantiere – precisano il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore ai lavori Pubblici, Salvatore Accardi. Questa mattina abbiamo proceduto alla consegna dei lavori e a programmare, dopo una ricognizione in loco, quanto preliminarmente da fare. Si tratta di progetto di bonifica, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della struttura sportiva, finanziato interamente – per 650 mila euro – …









